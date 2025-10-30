TEI ร่วม GIZ เดินหน้าหนุนภาคเกษตรไทย ปรับรับกฎระเบียบใหม่ของ EU

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เดินหน้าส่งเสริมภาคเกษตรไทย เพื่อปรับตัวรับกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก โดยจัดประชุมหัวข้อ ‘การเตรียมความพร้อมประเทศไทยต่อกฎระเบียบของสหภาพยุโรปด้านการตรวจสอบสถานะของห่วงโซ่อุปทาน
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ ‘Enhancing Readiness of Thailand towards the EU Sustainable Trade Schemes’ เพื่อหารือแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างความพร้อมให้ภาคการเกษตรไทยสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจในกฎระเบียบสำคัญของสหภาพยุโรปและเยอรมนี ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปยังตลาดยุโรป ได้แก่ กฎระเบียบสินค้าปลอดการทำลายป่า (EU Deforestation Regulation: EUDR), คำสั่งการตรวจสอบความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Due Diligence Directive: CSDDD), และ พระราชบัญญัติการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานของเยอรมนี (LkSG)
