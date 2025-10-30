พสกนิกรถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันที่ 5

วันนี้ (30 ต.ค.) สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนทุกหมู่เหล่าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และเต็นท์สนามหญ้าข้างศาลาลูกขุนใน เป็นวันที่ห้า ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
ทั้งนี้ มีบุคคลสำคัญ คณะบุคคล คณะทูตต่างประเทศ หน่วยงานสังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนจากมูลนิธิ องค์กรการกุศล และประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยด้วยความรักเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยตลอดมา อาทิ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมแม่ทัพน้อย และคณะ สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 1 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย กงสุลกิตติมศักดิ์ โมนาโก ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ พร้อมคู่สมรส จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) เป็นต้น
ส่วนบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งยังมีจุดบริการน้ำดื่ม รวมทั้งกองแพทย์หลวงคอยดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แจกจ่ายผ้าเย็นและพิมเสนน้ำพระราชทานให้แก่ผู้ที่มาลงนามถวายความอาลัย
