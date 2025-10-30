"กกเหล่าพัฒนา" ถูกขึ้นทะเบียนเป็น GI หวังคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน กกเหล่าพัฒนา หัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดนครพนม
เป็น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสร้างสรรค์ ตามนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการตลาดกว่า 6 ล้านบาทต่อปี
