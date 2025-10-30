ผู้นำสหรัฐฯ สั่งทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปี หวังก้าวทันจีน-รัสเซีย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ เพื่อร่วมประชุมผู้นำกลุ่มเอเปคและเจรจาการค้ากับจีน โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ข้อความทางสื่อออนไลน์ Truth Social ก่อนประชุมแบบทวิภาคี กับประธานาธิบดีสี จิ้น ของจีน ที่เมืองปูซาน เมื่อเช้าวันนี้ (30 ต.ค.) โดยมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เริ่มทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 33 ปี เพื่อก้าวให้ทันกับประเทศอื่นๆ เช่น จีน และรัสเซีย ซึ่งมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อยู่เป็นประจำ
นายทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐฯ มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่มากกว่าประเทศอื่นๆ รองลงมาคือ รัสเซีย ขณะที่จีนอยู่ห่างๆ ในลำดับที่ 3 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ไม่ได้ทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์มาตั้งแต่ปี 2535 หลังทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน ในรัฐเนวาดาทางภาคตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่ 23 ก.ย.2535 ขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่า นายทรัมป์แถลงเรื่องนี้ ไม่กี่วันหลังรัสเซียประสบความสำเร็จในการทดลองขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเร็วๆนี้
