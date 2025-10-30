xs
ราคาทองครั้งที่ 27 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 14:48 น. (ครั้งที่ 27) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 60,850.00 บาท รับซื้อ 60,750.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 61,650.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,533.32 บาท