“วิสาระดี”เรียกร้องตรวจสอบกรณีนักการเมืองท้องถิ่นทำร้ายร่างกายผู้หญิง

นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย แสดงความเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X กรณีข่าวนักการเมืองท้องถิ่นทำร้ายร่างกายผู้หญิง โดยแสดงจุดยืนว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ยิ่งถ้าเป็นนักการเมือง ก็ควรยิ่งต้องตรวจสอบให้ชัดเจน โดยมีข้อความดังนี้
“ยิ้มยืนยันจุดยืนชัดเจนต่อกรณีคลิปทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้น ทั้งในฐานะ สส. และประธานชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย
ความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
ยิ่งเป็นผู้แทน เป็นนักการเมือง ยิ่งต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตาม
ยิ้มขอเรียกร้องให้มีการ
-เร่งตรวจสอบความจริงแบบโปร่งใส
-ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
-ผู้เสียหายต้องได้รับความยุติธรรม
การนิ่งเฉยก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
ยิ้มจะคอยติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะได้ความเป็นธรรม ไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปแบบเงียบๆ ค่ะ”