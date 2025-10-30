xs
ราคาทองคำครั้งที่ 22 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 61,750 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.47 น. ครั้งที่ 22 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,850.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,639.44 บาท