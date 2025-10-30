MEA ช่วยคนเมืองวางแผนประหยัดค่าไฟฟ้า เปิดให้บริการข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าฟรี

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อวิถีชีวิตคนเมืองมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการใช้พลังงานในยุคปัจจุบัน จึงขอมอบบริการเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารจัดการค่าไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาดและประหยัดยิ่งขึ้น ดังนี้
- บริการข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ฟรี! จากปกติ 2,140 บาท (เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าโดยละเอียด จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาราย 15 นาที ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์สำหรับการปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
- บริการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระหว่างอัตราปกติกับอัตรา TOU ราคาพิเศษ เหลือเพียง 990 บาท จากปกติ 2,140 บาท เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าในอัตรา TOU แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่ สามารถรับบริการเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระหว่างอัตราปกติและอัตรา TOU ก่อน หากเห็นว่ามีความคุ้มค่าจึงค่อยขอเปลี่ยนไปใช้อัตรา TOU ในภายหลัง
ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงาน MEA ทั้ง 18 เขต และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center 1130 หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย Line: MEA Connect (@MEAthailand) ซึ่งมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ ตลอด 24 ชั่วโมง