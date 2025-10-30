ปภ.แนะประชาชนเรียนรู่วิธีเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกวิธี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะประชาชนเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกวิธี โดยให้ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ และอพยพออกจากพื้นที่ทันทีโดยใช้เส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟ ด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปาก หมอบคลานต่ำไปตามพื้น ห้ามเข้าไปในจุดอับของอาคารหรือหลบในห้องน้ำ และห้ามใช้ลิฟต์อพยพหนีไฟโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตจากเพลิงไหม้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยในช่วงนี้มักได้ข่าวเหตุเพลิงไหม้ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทั้งในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือสถานที่สาธารณะ การรู้วิธีเอาตัวรอดอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต เพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกวิธี ดังนี้ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก พร้อมประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้น หากเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นไปยังบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อควบคุมเพลิงมิให้ลุกลาม หากเกิดเพลิงไหม้รุนแรงให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเพลิงไหม้และรีบอพยพหนีไฟ โดยการอพยพหนีไฟให้ใช้มือสัมผัสผนังหรือลูกบิดประตูก่อนออกจากห้อง หากไม่ร้อนให้เปิดประตูออกไปช้า ๆ หากมีความร้อนสูงแสดงว่าเกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียง ห้ามเปิดประตูออกไป รวมถึงปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ เพื่อป้องกันควันไฟลอยเข้ามาห้องจะทำให้เกิดการสำลักได้ กรณีติดอยู่ในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ให้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ โดยเป่านกหวีด เปิดไฟฉาย หรือโบกผ้า หากต้องออกจากจุด เพลิงไหม้ให้ประเมินความอันตรายและใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหรือใช้ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่อัดอากาศบริสุทธิ์แล้วนำมาครอบศีรษะ พร้อมหมอบคลานต่ำหรือย่อตัวให้ใกล้กับระดับพื้นมากที่สุด เพื่อป้องกันการสูดดมควันไฟ ทำให้หมดสติและเสียชีวิต อีกทั้งห้ามใช้ลิฟต์เพราะหากไฟฟ้าดับ ทำให้ติดอยู่ในลิฟต์และขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได้ รวมถึงไม่อพยพหนีไปในจุดอับ เช่น ห้องใต้ดิน หรืออยู่ในห้องน้ำ เพราะปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการดับไฟ ทำให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต หลีกเลี่ยงการใช้บันไดภายในอาคารเป็นเส้นทางอพยพหนีไฟเพราะบันไดมีลักษณะเป็นปล่อง ทำให้ควันไฟและเปลวเพลิงลอยขึ้นมาปกคลุม ที่สำคัญหากเกิดไฟลุกลามติดเสื้อผ้า ห้ามวิ่งหนีอย่างเด็ดขาด ให้ถอดเสื้อผ้าออกหรือนอนกลิ้งตัวไปมากับพื้นให้ไฟดับ ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือประสบพบเหตุอุบัติภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป