หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 3.89 จุด มูลค่าซื้อขาย 2,689.58 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าอยู่ที่ 1,311.75 จุด ปรับลง 3.89 จุด หรือ -0.30% มูลค่าซื้อขาย 2,689.58 ล้านบาท