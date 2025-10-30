ทสภ.ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย -พลุ-ดอกไม้ไฟ-ฉายแสงเลเซอร์ขึ้นท้องฟ้าช่วงลอยกระทง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) รณรงค์งดปล่อยโคมลอย พลุ ดอกไม้ไฟ หรือฉายแสงเลเซอร์ขึ้นท้องฟ้า ช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อความปลอดภัยทางการบิน
ทสภ. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยรอบ งดปล่อย โคมลอย จุดพลุ ลูกโป่ง ดอกไม้ไฟ หรือฉายแสงเลเซอร์ขึ้นท้องฟ้า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออากาศยานและความปลอดภัยด้านการบิน หากมีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยโคมลอยหรือจัดกิจกรรมต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในท้องที่ก่อน
ทสภ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
พร้อมชี้แจงถึงบทลงโทษตามกฎหมายหากมีการกระทำดังกล่าว
ทั้งนี้ ทสภ.จะดำเนินการตรวจสอบทางวิ่งทางขับ เพื่อไม่ให้มีวัสดุแปลกปลอมอันเป็นอันตรายต่ออากาศยาน โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณแนวขึ้น–ลงของเครื่องบิน และบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบิน รวมถึงประสานกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดูแลการจราจรทางอากาศในการบินเข้า–ออก ทสภ. ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตลอดช่วงเทศกาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ทสภ. โทร. 0 2132 5619 หรือ AOT Contact Center: 1722