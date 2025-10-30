xs
xsm
sm
md
lg

แต่งตั้ง“เศรษฐพุฒิ”อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้ง ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป