xs
xsm
sm
md
lg

อุตุฯ อัปเดตภาพถ่ายดาวเทียม-ภาพเรดาร์ พบกลุ่มฝนปกคลุม 3 จังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมและภาพเรดาร์ เช้าวันนี้ (30/10/68) กลุ่มเมฆฝนปกคลุมทางด้านตะวันตกของภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน และภาพเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน ปกคลุม บริเวณ จ.กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร