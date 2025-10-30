"วิโรจน์"อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 91 ปี

พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบในวัย 91 ปี พรรคเพื่อไทยร่วมไว้อาลัย ยกย่องเป็นบุคลากรคุณภาพของพรรค
พรรคเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไปของพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ เป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพรรคเพื่อไทย พลตำรวจโทวิโรจน์เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตลอดจนการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2566 ท่านได้ดำรงตำแหน่ง เป็น สส.บัญชีรายชื่อลำดับ 1 พรรคเพื่อไทย และได้นั่งเป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันแรก
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ จึงเป็นบุคคลที่พรรคเพื่อไทยให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีประเด็นข้อแนะนำในกฎหมายสำคัญของพรรคเพื่อไทยเสมอมา ท่านมีรอยยิ้มที่จริงใจ มีเสียงหัวเราะ มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อแก่ทุกคน ทั้งพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการบริหารพรรค ตลอดจนเจ้าหน้าที่พรรคเพื่อไทยและสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่เสมอมามิได้ขาด
พรรคเพื่อไทย จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อจากการจากของพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ขอเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวเปาอินทร์ พรรคเพื่อไทยขอแสดงความอาลัยไว้ ณ โอกาสนี้
ประวัติส่วนตัว
พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ เกิดวันที่ 7 ธันวาคม 2476 จบการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประวัติรับราชการและงานการเมืองผ่านตำแหน่งสารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ และตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
เริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเมือง เป็นอดีต ส.ส.อ่างทอง พรรคประชากรไทย และพรรคชาติไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 2 สมัย คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร และเป็นรอง นายกฯ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ในปี พ.ศ.2543
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2550 ลงสมัคร ส.ส.ระบบสัดส่วนลำดับที่ 5 ของกลุ่มที่ 7 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน แต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้ง
ในปี 2552 ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองของรัฐสภา ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย และรับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
การเลือกตั้ง 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย จากนั้นในเดือนตุลาคม 2555 ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการบริหารพรรค ให้ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
นอกจากนี้ ในช่วงการเมืองหลังการรัฐประหารปี 2557 ในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น มีเกร็ดบันทึกสำคัญไว้เรื่องหนึ่ง ว่าพลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ คือหนึ่งในผู้ถูกดำเนินคดีจากกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจัดแถลงข่าว “4 ปีที่ล้มเหลวของรัฐบาลและคสช.” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งห้ามโดยอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ว่าการแถลงข่าวอาจเข้าข่ายการชุมนุมทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคจึงยกเลิกแถลงข่าว แต่ให้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายวัฒนา เมืองสุข และ นายชูศักดิ์ ศิรินิล แสดงความเห็นส่วนตัวแทน จนทั้งสามถูกดำเนินคดีตาม มาตรา 116 ส่วนแกนนำอีก 9 คน ได้แก่ พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ นายภูมิธรรม เวชยชัย นายชัยเกษม นิติศิริ นายนพดล ปัทมะ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง และคนอื่น ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุม ต่อมา 30 พฤษภาคม 2562 อัยการสั่งยุติคดีฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. เพราะกฎหมายถูกยกเลิก แต่ให้ดำเนินคดี มาตรา 116 ต่อ จนวันที่ 24 กันยายน 2562 อัยการและตำรวจมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง ทำให้คดีทั้งหมดสิ้นสุดลง
จากนั้น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ได้รับเลือกตั้ง เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคเพื่อไทย และทำหน้าที่ประธานประชุมสภาชุดที่ 26 ในนัดแรกอีกด้วย