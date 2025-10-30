xs
ราคาทองคำครั้งที่ 15 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 61,600 บ.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 11.30 น. ครั้งที่ 15 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,700.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,487.84 บาท