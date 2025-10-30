"วรงค์"ชี้การแต่งตั้งนักการเมืองสีเทามาปราบสแกมเมอร์ หวั่นกระบวนการสแกมเมอร์ขยายใหญ่ขึ้น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #โจรจับโจร #มีเทาเราสู้
ได้ยินคำว่าโจรจับโจรมาหลายวัน แต่มัวไปยุ่งเรื่อง mou43 เรื่องแร่หายาก เลยไม่มีโอกาสได้แสดงความเห็นเรื่องโจรจับโจร ซึ่งประโยคนี้มาจากปากนายชาดา หลังตั้งนายธรรมนัสมาเป็นประธานปราบสแกมเมอร์
ผมจำได้ว่าการใช้โจรจับโจร จะเป็นยุทธการที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมาย "ให้ผู้ที่เคยกระทำความผิด" ในลักษณะความผิดที่เป็นเป้าหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือตัวการ ที่สำคัญ "ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่"
แต่การแต่งตั้งนักการเมืองสีเทา มาปราบสแกมเมอร์ มันไม่ใช่ยุทธการโจรจับโจร แต่มันเอาผู้ต้องสงสัยเป็นโจร และเป็นผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือด้วย แทนที่จะจับโจรหรือสแกมเมอร์ แต่จะทำให้โจร หรือกระบวนการสแกมเมอร์ขยายใหญ่ขึ้นเพราะ จะมีการกวาดต้อน คนในกระบวนการเหล่านี้ เข้าเป็นเครือข่ายตัวเอง
สิ่งที่น่าเศร้าใจสำหรับประเทศไทย มันสะท้อนถึงระบบการเมืองของประเทศ ว่าผอำนาจรัฐถูกยึดครองตำแหน่งโดยนักการเมืองสีเทา ซึ่งรัฐบาลชุดนี้จะหาคนดีๆ มีฝีมือไม่ได้แล้วหรือ และยิ่งนับวันเครือข่ายสีเทา กำลังขยายเครือข่ายเข้าไปยึดสภา
วันนี้ประเทศไทยของเราจึงเต็มไปด้วยโจร ทั้งโจรใส่สูทในสภา จนในเครื่องแบบที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การปราบสแกมเมอร์ การปราบเครือข่ายสีเทา ไม่ต้องไปปราบที่เขมรหรือพม่าหรอก แค่ปราบพวกนี้ในประเทศไทย มันจะเป็นการตัดวงจร และเส้นทางการเงิน ของสแกมเมอร์ใหญ่ของโลกที่อยู่ที่เขมรและพม่า อยู่ที่ว่ากล้าหรือเปล่าเท่านั้น