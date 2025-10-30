xs
"สุทิน"ยืนยันไม่ลาออกจากเพื่อไทย ชี้เป็นเฟคนิวส์จากคนไม่หวังดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โพสต์ระบุว่า ข่าวที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ว่าผมจะลาออกจากพรรค เป็นเฟคนิวส์จากคนที่ไม่หวังดีนะครับ