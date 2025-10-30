xs
อาลัย นศ.พยาบาล หยุดรถช่วยคนเจ็บแต่อุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถพุ่งชนดับ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ขอแสดงความเสียใจ กับผู้สูญเสียและครอบครัว คุณจิรวดี ท่อนทองแดง ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวฉลองวันเกิด หยุดรถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แต่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน รถพุ่งชนเสียชีวิต ขณะที่สามีกู้ภัย อาการยังสาหัส

วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เกิดเหตุอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสุดสลดบนถนนมอเตอร์เวย์สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง เวลาประมาณ 02.30 น. ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 5 ราย และเสียชีวิต 3 ราย หนึ่งในนั้นคือ น.ส.จิรวดี ท่อนทองแดง อายุ 22 ปี พลเมืองดีผู้หยุดรถลงไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ก่อนจะถูกรถอีกคันพุ่งชนจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ