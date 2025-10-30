นายกฯ หารือประธานบริษัท SK bioscience เสริมความมั่นคงด้านวัคซีน ลดพึ่งพาต่างชาติ

วันนี้ (30 ต.ค.) เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือกับนายอัน แจ-ยง ประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. และ นายเช แทวอน โดยมี นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมหารีอด้วย
นายอนุทิน ระบุว่า รัฐบาลมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของไทย โดยเฉพาะการยกระดับศักยภาพโรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรม ให้สามารถพัฒนาวัคซีนที่ครอบคลุม มีราคาเหมาะสม และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ โดยคาดว่าหากมีความร่วมมือระหว่าง GPO และ SK bioscience ไทยจะสามารถผลิตวัคซีนในราคาที่เหมาะสมภายใน 100 วัน หากเกิดภาวะระบาดใหม่
ด้านประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. เชื่อว่าความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การผลิตวัคซีนที่ครอบคลุมและหลากหลาย ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งในไทยและระดับภูมิภาคด้วย