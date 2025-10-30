xs
ราคาทองคำครั้งที่ 10 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 61,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.32 น. ครั้งที่ 10 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,300.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,200.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,093.68 บาท