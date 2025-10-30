xs
หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 3.76 จุด มูลค่าซื้อขาย 8,852.64 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้า อยู่ที่ระดับ 1,311.88 จุด ปรับลง 3.76 จุด หรือ 0.29% มูลค่าซื้อขาย 8,852.64 ล้านบาท