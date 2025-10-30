กทม.ปรับมาตรฐานใหม่ค่าควันดำรถยนต์ดีเซลต้องไม่เกิน 20% ดีเดย์ 1 พ.ย.

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาหลักที่กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน สาเหตุหลักมาจากควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มีสาเหตุจากหลายองค์ประกอบ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำ กรองอากาศอุดตัน ทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอ ปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสม หัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุด ทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียด การออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการบรรทุกน้ำหนักเกิน ทำให้รถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามาก เป็นต้น
จากกรณีดังกล่าวได้มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุเพื่ออากาศสะอาด โดยกรมควบคุมมลพิษ เสนอปรับมาตรฐานควันดำรถยนต์ดีเซล เดิมไม่เกิน 30% เป็นไม่เกิน 20% เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 โดยมาตรฐานใหม่นี้เป็นการควบคุมมลพิษจากยานยนต์ที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์เก่ากว่ามาตรฐานยูโร 5 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ซึ่งรถยนต์ที่ฝ่าฝืน ที่มีปัญหาควันดำ ซึ่งถูกติดสติกเกอร์ “ห้ามใช้ชั่วคราว” นำมาวิ่งบนถนนให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจด้วยการออกคำสั่ง “ห้ามใช้ชั่วคราว” ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่มีควันดำเกินมาตรฐานต้องนำรถไปปรับปรุงแก้ไข และนำรถมายกเลิกคำสั่งภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่ถูกสั่งห้ามใช้ชั่วคราว จากเดิมที่กำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน และเมื่อพ้นกำหนด 15 วันแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจควันดำจากรถ และดำเนินการต่อไปตามแต่กรณี ได้แก่ 1. กรณีไม่เกินมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราว และนำเครื่องหมายห้ามใช้ชั่วคราวออกจากยานพาหนะ 2. กรณีเกินกว่ามาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเด็ดขาด เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายยานพาหนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสภาพเครื่องยนต์
ดังนั้นรถยนต์ดีเซลรุ่นเก่า (ยูโร 1-5) สามารถลดค่าควันดำให้ไม่เกิน 20% ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 1. ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนกรองอากาศใหม่ 2. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะเวลา 3. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา 4. ปรับตั้งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง และ 5.ตรวจเช็กและปรับตั้งหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นละออง และมีแรงดัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนอกจากเป็นการแก้ไขจากต้นเหตุแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหา PM2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วย