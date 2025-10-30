xs
ราคาทองคำครั้งที่ 8 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 61,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.13 น. ครั้งที่ 8 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,150.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 58,942.08 บาท