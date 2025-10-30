xs
เปิดตลาดทองคำร่วงแรง 1,000 บ. รูปพรรณขายออก 61,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.06 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 1,000 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 60,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,450.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,245.28 บาท