กทม.จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร) เนื่องในวันสวรรคต“พระพันปีหลวง”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 7 วัน (สัตตมวาร) เนื่องในวันสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
โดยในเวลา 07.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ให้ศีล และสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตักบาตรพระราชาคณะจำนวน 10 รูป และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะ ทอดผ้าไตรถวาย และกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศล
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ร่วมพิธี ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 93 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีอย่างล้นพ้น