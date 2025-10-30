เช้านี้คุณภาพอากาศ กทม.อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ย 17.6 มคก./ลบ.ม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 07:00 น.
ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 17.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตบางนา 27.9 มคก./ลบ.ม.
2 เขตหนองแขม 25.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตบางรัก 25.8 มคก./ลบ.ม.
4 เขตปทุมวัน 25.6 มคก./ลบ.ม.
5 เขตประเวศ 25.5 มคก./ลบ.ม.
6 เขตบึงกุ่ม 24.4 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางกอกใหญ่ 23.6 มคก./ลบ.ม.
8 เขตบางพลัด 22.6 มคก./ลบ.ม.
9 เขตคลองสามวา 22.3 มคก./ลบ.ม.
10 เขตมีนบุรี 22.1 มคก./ลบ.ม.
11 เขตคันนายาว 22 มคก./ลบ.ม.
12 เขตทวีวัฒนา 22 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ
14.6 - 18.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพตะวันออก
12.1 - 25.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพกลาง
13 - 18.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงเทพใต้
13.3 - 27.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ
14.7 - 23.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนใต้
18.1 - 25.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี