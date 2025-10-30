“เทพไท”แนะ รบ.ถาม ปชช.เห็นด้วยกับการปลดล็อคผู้บริหาร 2 วาระจริงหรือไม่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์
เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปลดล็อควาระผู้บริหารท้องถิ่น ประโยชน์นักการเมืองล้วนๆ
เมื่อวานนี้ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานส่วนบุคคลของท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ คือ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) พรบ.สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และ พรบ.เทศบาล ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้แก้ไขเนื้อหา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และได้มีมติเสียงส่วนใหญ่ผ่านร่างทั้ง4ฉบับ จะนำไปสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
จะเห็นได้ว่ามีนักการเมือง พรรคการเมืองเคลื่อนไหวที่ต้องการจะแก้ไขสาระสำคัญของ พรบ.การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็น คือ ลดอายุผู้บริหารจาก 35 ปี เหลือ 25 ปี และแก้ไขการดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระติดต่อกัน เป็นการปลดล็อคให้สามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่จำกัดวาระ
เมื่อมติของสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพรบ.ทั้ง 4 ฉบับแล้ว จะเห็นว่ามีเพจ Facebook ของพรรคภูมิใจไทย โพสต์แบรนเนอร์ ข้อความว่า “ผ่านสภาแล้ว ร่างกฎหมายปกครองท้องถิ่น4ฉบับ ที่ร่วมเสนอโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล และคณะ ส.ส. พรรคภูมิใจไทย เพิ่มโอกาสคนรุ่นใหม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นจาก 35 เหลือ 25 ปี และยกเลิกวาระการดำรงตำแหน่ง2สมัย” นับว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเอาใจผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนายกอบจ. นายกอบต.นายกเทศมนตรี ที่การดำรงตำแหน่งกำลังจะครบ 2 วาระ และไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตี แก้ปลดล็อคเพื่อหวังคะแนนเสียงจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีหนังสือเวียนจากนายกสมาคม อบจ. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นล็อบบี้ ส.ส.ในจังหวัดของตัวเอง เพื่อขอเสียงสนับสนุนปลดล็อคการดำรงตำแหน่ง 2 วาระให้ได้ ในที่สุดก็เป็นผลสำเร็จ คือสามารถแก้ไขให้ปลดล็อคได้ ซึ่งผลการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ คือทำให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำรงตำแหน่งต่อไปโดยไม่จำกัดวาระ ส่วนพวก ส.ส.ก็เห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งต่อไป ตัดคู่แข่งทางการเมือง เพราะถ้าห้ามดำรงตำแหน่งไม่เกิน2วาระติดต่อกัน ก็อาจจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นกลับมาเป็นคู่แข่งของส.ส.ได้ จึงสมประโยชน์กันทั้ง2ฝ่าย คือผู้บริหารท้องถิ่นก็สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ส.ส.ก็ตัดคู่แข่งไป พรรคการเมืองได้หาเสียง ได้คะแนนจากผู้บริหารท้องถิ่น ทำให้สมประโยชน์กันทุกฝ่าย จึงเป็นที่มาของการปลดล็อคการดำรงตำแหน่ง 2 วาระออกไป
ส่วนตัวคัดค้านเรื่องนี้ ไม่เห็นด้วย ยืนยันในหลักการว่า การเป็นผู้บริหารท้องถิ่นไม่ควรเกิน 2 วาระติดต่อกัน เพราะจะเกิดผลเสียที่จะตามมา คือ
1.เป็นการวางอิทธิพลท้องถิ่น เป็นการผูกขาดการเมือง เป็นการวางทายาทในครอบครัว รวบอำนาจให้การเมืองท้องถิ่นอยู่ในคนครอบครัวเดียว ตระกูลเดียว
2.ผู้บริหารบางคนเป็นนานๆ มีความรู้สึกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตัวเองเป็นผู้บริหาร เปรียบเสมือนบริษัทของตัวเอง ทำตัวเป็นเจ้าขององค์กรท้องถิ่นนั้นๆ
3.การเป็นผู้บริหาร 8 ปี ถือว่าเพียงพอสำหรับการทำหน้าที่บริหารท้องถิ่นแล้ว สามารถที่จะรับใช้ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เพียงพอแล้ว
4.การเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเกิน 8 ปี จะทำให้ความคิดตีบตัน ไม่พัฒนา
5.ตามมาตรฐานสากล การเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรง จะมีการกำหนดวาระเพียง 2 วาระเท่านั้น คือ 8 ปี แม้แต่การดำรงตำแหน่งวาระของนายกรัฐมนตรีไทยตามรัฐธรรมนูญ ก็กำหนดไม่เกิน 8 ปีเช่นกัน
6.ผู้บริหารท้องถิ่นยิ่งอยู่นาน ไม่มีวาระ ยิ่งสะสมทุนได้มาก และเป็นบ่อเกิดของการซื้อเสียง
การจะอ้างว่าไม่ควรจะไปปิดกั้น การกำหนดวาระ ควรให้ประชาชนตัดสินใจ ไม่ควรจำกัดวาระนั้น เป็นแนวความคิดของผู้ที่อยู่ในอำนาจ เพราะการอยู่ในอำนาจนานๆ ย่อมได้เปรียบบุคคลอื่น คนเหล่านี้ก็ต้องการที่จะผูกขาดอำนาจไว้เพียงคนๆเดียว ตระกูลเดียว
จึงไม่เห็นด้วย และขอประณามแนวความคิดที่เห็นประโยชน์เพื่อตัวเอง ขอท้าให้กลับไปถามประชาชนส่วนใหญ่ว่า ประชาชนเห็นด้วยกับการปลดล็อคผู้บริหาร 2 วาระจริงหรือไม่