กทม.ร่วมถกมาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าระยะต่อไป หลังครบกำหนด 20 บาทตลอดสาย

นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต
ประธานการประชุม กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกนั้น นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องการกำหนดอัตราบัตรโดยสารสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตลอดสาย 20 บาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 อีกทั้งยังได้มีข้อสั่งการอีกว่า ให้กระทรวงคมนาคมหารือกับกระทรวงการคลังถึงอัตราค่าโดยสารภายหลังครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
ในการนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 เรื่อง มาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสายตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยจัดทำบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ภายในกรอบระยะเวลา 1 ปี (1 ธันวาคม 2568 - 30 พฤศจิกายน 2569) หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ก่อนเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าแบบองค์รวม (Single Ownership) โดยให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐรายเดียว เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการแบบองค์รวม รวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการโอนสิทธิ์รายได้และภาระหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนหลัก สายสีเขียวส่วนต่อขยาย สายสีทอง และสายสีแดง ตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เร่งจัดทำสรุปกรอบอัตราค่าโดยสารเพื่อดำเนินการตามนโยบายฯ รวมทั้งเร่งจัดทำสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมและคุ้มค่าของการดำเนินการตามนโยบายฯ โดยเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารและรายได้ที่เพิ่มขึ้น กับภาระค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องชดเชยหรือสูญเสียรายได้ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
2. ดำเนินการแก้ไขสัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมลงทุนและสัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงรักษาของโครงการรถไฟฟ้ากับเอกชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าทุกสายที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้รายได้ค่าโดยสารของโครงการรถไฟฟ้าในอนาคตเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชดเชยเอกชน เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าแต่ละสายสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการคลังและเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะ และหาแนวทางเจรจากับเอกชนในการให้เอกชนจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าแต่ละสายในระยะแรก
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานผลภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ มีมติ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป