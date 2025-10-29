xs
xsm
sm
md
lg

สนว.แจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง -วัดพระแก้ว ถึง 8 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง