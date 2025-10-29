xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดบวก 1.36 จุด มูลค่าซื้อขาย 33,460 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,315.64 จุด ปรับขึ้น 1.36 จุด มูลค่าซื้อขาย 33,460 ล้านบาท