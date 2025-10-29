สภากาชาดไทยยังคงจัดงานกาชาดประจำปี 2568 ณ สวนลุมพินี 11-21 ธ.ค.

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ยังคงจัดงานกาชาดประจำปี 2568 โดยปรับรูปแบบการจัดงานในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” วันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00 -22.00 น. และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org
ภายในงานจะมีการออกร้าน การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย นิทรรศการ “69 ปี พระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย การเสี่ยงโชค การจำหน่ายอาหาร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org
ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด ประจําปี 2568