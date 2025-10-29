xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 27 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 61,850 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.01 น. ครั้งที่ 27 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,730.40 บาท