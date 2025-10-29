นายกฯ เดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32

วันนี้ (29 ต.ค.) เวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศกิมแฮ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายชเว ฮย็อง-ชาน ผู้อำนวยการสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลเกาหลี พร้อมคณะฝ่ายเกาหลีใต้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองคยองจู ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32
โดยช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นกรณีพิเศษ พร้อมพบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำสำคัญจากหลากหลายเขตเศรษฐกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และความร่วมมือในมิติต่างๆ