ผบ.พล.ร.3 ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวทหารบาดเจ็บ-เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา

พลตรี มงคล หอทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวของ พลทหาร กฤษณะ เข็มทอง กำลังพลซึ่งได้รับบาดเจ็บ และ พลทหาร ญาณพัฒน์ โครตสาขา กำลังพลที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ การปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินเกิดด้วยชีวิต จากสถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย – กัมพูชา
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ได้พูดคุยให้กำลังใจ สอบถามปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวฯ ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ครอบครัวจะได้รับ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพล ณ ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา