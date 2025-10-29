กทม.ประชุม คกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"พระพันปีหลวง"อย่างสมพระเกียรติ

นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งกล่าวถึงประกาศของสำนักพระราชวังเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นวันแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งยืนแสดงความเคารพเพื่อไว้อาลัย จากนั้น ได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ซึ่งกำหนดให้ 1.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน 2.ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี 3.ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายไว้ทุกข์หรือแต่งชุดโทนสีสุภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน 4.สถานบันเทิงและสถานบริการสามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ให้ปรับลดรูปแบบให้เหมาะสมกับบรรยากาศของประเทศในขณะนี้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะมุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ สง่างาม และสมพระเกียรติ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสื่อในยุคปัจจุบันที่มีช่องทางหลากหลาย ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึง เราต้องการให้คอนเทนต์ทุกชิ้นเป็นการถวายพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างสูงสุด เพื่อให้งานพระราชพิธีครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความสง่างาม สมพระเกียรติ และเป็นการรวมพลังของคนไทยทั้งชาติถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน
ทั้งนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวม 8 คณะ ได้แก่ 1.ฝ่ายพิธีการ 2.ฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 3.ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ 4.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5.ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร 6.ฝ่ายจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึก 7.ฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ และ 8.ฝ่ายจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธี