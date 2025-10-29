6 ชม.แรก ปชช.ใช้คนละครึ่งพลัสกว่า 1.6 แสนคน ยอดขายกว่า 350 ล้านบาท

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสวันแรกคึกคัก โดย 1 ชั่วโมงแรกหลังเปิดให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส มียอดขายรวมทั่วประเทศ 35 ล้านบาท กระทั่งถึงเวลา 11.00 น. มียอดขายในโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วกว่า 350 ล้านบาท โดยเป็นการใช้สิทธิ์จากประชาชนประมาณ 1.6 ล้านคน มีร้านค้าได้ประโยชน์ประมาณ 2 แสนร้านค้า การใช้ระบบดิจิทัลทำให้เห็นข้อมูลทั้งหมดทันทีและสามารถวิเคราะห์ได้ว่าใช้จ่ายในพื้นที่ไหนบ้าง และหากตัวเลขที่ออกมาประมาณนี้เชื่อว่า โครงการคนละครึ่งพลัสจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และที่แน่ๆ คืออย่างน้อยจะช่วยไม่ให้เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 4 ติดหล่ม
ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้มาดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ขณะนี้ทีมงานกำลังอยู่ระหว่างออกแบบว่าจะดำเนินการอย่างไร เบื้องต้นจะให้สิทธิกลุ่มที่ยังตกหล่น ลงทะเบียนไม่ได้ในเฟสแรกก่อน เพื่อให้มีสิทธิ์ในส่วนนี้ ส่วนร้านค้ากำลังดูโครงการที่ต้องการเพิ่มทักษะ เพื่อให้สามารถลดต้นทุน ขายของให้ดีขึ้น หรือการใช้ AI เข้ามาช่วย ขณะที่โครงการคนละครึ่งพลัสเฟสแรก งบประมาณเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ได้ก่อหนี้เพิ่ม ซึ่งอาจจะเอางบประมาณที่เหลืออยู่มาเพิ่มทักษะร้านค้า ส่วนโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต้องดูงบประมาณ รวมถึงวินัยการคลังด้วย
ส่วนร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากติดขัดปัญหาที่เขต วันนี้จะประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ส่วนร้านค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
ส่วนกรณีที่วันแรกก็มีการขายสิทธิ์รับแลกเงินสดแล้ว นายเอกนิติ กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมกับตำรวจดำเนินการให้ถึงขั้นสุดท้าย พร้อมเตือนอย่าคิดโกง หรือหาผลประโยชน์จากโครงการภาครัฐแบบนี้ เมื่อรัฐบาลมีการนำระบบดิจิทัลมาให้ ทำให้มีข้อมูลทุกอย่าง ว่าใครทำอะไร ใครรับแลกเงิน หรือให้ส่วนลด ซึ่งจะมีการจับกุมและดำเนินการถึงที่สุด ซึ่งได้เรียนนายกรัฐมนตรีทราบ นายกฯ ได้บอกว่าต้องจัดการได้เต็มที่เพราะเป็นการเอาเปรียบประชาชนและโกงเงินรัฐ