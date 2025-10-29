xs
ราคาทองคำครั้งที่ 22 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 61,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 14.16 น. ครั้งที่ 22 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 61,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 60,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 61,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 59,684.92 บาท