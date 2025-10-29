ททท.อัปเดตไฮไลต์ "วิจิตรเจ้าพระยา 2568" งานมหาลอยกระทง ร่วมรำลึกสมเด็จพระพันปีหลวง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศปรับกำหนดการและรูปแบบการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2568 เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยพิจารณาปรับกำหนดการจัดงาน VIJIT CHAOPRAYA THAILAND 2025 เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2568 และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม รวมถึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ Maha Loy Krathong @ Ayutthaya, Maha Loy Krathong @ Sukhothai, Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม สำ รวม และแสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุด
ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2568 นั้น ททท. ได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2568 โดยแบ่งเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การเลื่อนกำหนดการจัดงาน การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม และการยกเลิกบางกิจกรรม โดยทดแทนด้วยกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอื่น ๆ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรม วิจิตรเจ้าพระยา 2568 VIJIT CHAOPRAYA THAILAND 2025 เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมจากกำหนดเดิมในวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน- 23 ธันวาคม 2568
โดยปรับรูปแบบการจัดงาน ภายใต้แนวคิดการจัดงานใหม่ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยแนวคิด “แสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดิน” และเปลี่ยนการแสดงจากพลุ เป็นการแสดงโดรน แสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติ รวมทั้งปรับลดโทนแสงและสีของการแสดงไฟให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยในช่วงค่ำคืนปีใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "แสงเทียนแห่งแผ่นดิน" จุดเทียนรวมใจถวายเป็นพระราชกุศล
งานมหาลอยกระทง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Maha Loy Krathong @ Ayutthaya กำหนดจัดงาน 2-6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงจัดงานตามกำหนดเดิม ทั้งนี้ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานให้มี Mood & Tone ให้เหมาะสมกับช่วงสถานการณ์ไว้อาลัย โดยงดการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ
พร้อมจัดให้มีพิธีถวายความอาลัย กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์
โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่สื่อความหมายอันดีการตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศ เพื่อแสดงถึงความรำลึกถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมสาธิตอาหาร หัตถกรรม ศิลปะงาน Craft และกิจกรรม DIY สัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีไทยผ่านกิจกรรมสาธิต โดยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมลงมือสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกของตน การจำหน่ายสินค้าและอาหารสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง และอาหารท้องถิ่นรสเลิศในบรรยากาศย้อนยุคที่อบอุ่น
งานมหาลอยกระทง สุโขทัย Maha Loy Krathong @ Sukhothai กำ หนดจัดงาน 27 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ยังคงจัดงานตามกำหนดเดิม โดย ททท. ร่วมกับ จังหวัดสุโขทัยจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568
โดยโซนของ ททท. จัดขึ้นบริเวณวัดชนะสงคราม ในแนวคิดหลักมหาลอยกระทง MAHA LOI KRATHONG @ Sukhothai กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศประดับไฟอย่างสวยงามตระการตาเข้ากับบรรยากาศ ย้อนยุคผสมผสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต และความรุ่งเรืองของวัฒนธรรม
กิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรม ศิลปะงาน Craft และกิจกรรม DIY ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดสุโขทัย เช่น เครื่องปั้นดินเผาปัดเงิน ปัดทอง บ้านทุ่งหลวง การทำตะคัน วิถีชุมชนส าหรับใช้ในประเพณีลอยกระทง การทำ ข้อมือจากเหล็กน้ำพี้ การเพ้นท์โคม เพ้นท์พัด ลายเฉพาะของชาวสุโขทัย เป็นต้น
ตลาดจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง เมนูหาทานยาก ของดีประจำถิ่น และลิ้มรสอาหารไทย หลากหลายเมนูที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันภายในงาน อาทิ ข้าวเปิ๊บ บ้านนาต้นจั่น ขนมข้าวปุกงา การแสดงทางวัฒนธรรมไทย ชุดการแสดงที่ร่วมแสดงความอาลัย พร้อมปรับการแสดงหลักเป็นการบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์การบรรเลงดนตรีไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สื่อถึงการเทิดพระเกียรติและความจงรักภักดี พร้อมควบคุมโทนสีของพื้นที่จัดงานให้เหมาะสม
นอกจากนี้ ตลอดระยะการจัดงาน ทุกวันในเวลา 21.21 น. จะจัดให้มีพิธีจุดตะคัน เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
งาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 กำหนดจัดงาน 30 พฤศจิกายน 2568 ณ จุดปล่อยตัว ณ เอ็มบีเค เซ็นเตอร์และเส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง ยังคงจัดงานตามกำหนดการเดิม โดยจะปรับรูปแบบของงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์