ปภ.แจ้งเตือน 27 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วม-น้ำป่า-ดินโคลนถล่ม 29 ต.ค. – 3 พ.ย. 68

วันนี้ (29 ต.ค. 68) เวลา 12.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 27 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณเกิน 80% ของความจุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำได้
ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำชับให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า และเร่งระบายน้ำในจุดวิกฤติ เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุด
สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโปรดติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และสามารถตรวจสอบสภาพฝนได้ที่ raining.disaster.go.th หากประสบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือ โทร. สายด่วนนิรภัย 1784 หรือแจ้งเหตุทาง LINE ID: @1784DDPM
