คมนาคมเปิดใช้สิทธิ "คนละครึ่ง พลัส" รถ-ราง-เรือ-รถระหว่างจังหวัด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อ ผ่านโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ "คนละครึ่ง พลัส" ได้ทุกโหมดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม โดยเปิดใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ที่ครอบคลุมระบบขนส่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม เริ่มที่ระบบรถไฟฟ้าในเมือง ประกอบด้วย รถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีชมพู สายสีเหลือง สายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย) สายสีแดง รถไฟฟ้าบีทีเอส และแอร์พอร์ต เรลลิงก์
ในส่วนของระบบขนส่งทางน้ำ ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ระบบรถโดยสารประจำทาง ครอบคลุมรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า รายชื่อบริษัทรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมแล้ว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้แก่ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด และ บริษัท แสวงบริการ จำกัด โดยยังมีบริษัทรถโดยสารอีกหลายแห่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเมื่อพร้อมให้บริการ
ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้รับมอบนโยบายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอปฯ เป๋าตังให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด ซึ่งโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ทุกการเดินทางมีภาครัฐอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าขึ้นรถ ลงเรือ หรือใช้รถไฟฟ้า ก็สามารถใช้สิทธิได้เหมือนกันทุกระบบ
นายชยธรรม์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงื่อนไขการใช้สิทธิ "คนละครึ่ง พลัส" สำหรับการเดินทาง มีดังนี้ 1. ใช้สิทธิได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) 2. ชำระค่าโดยสารผ่านแอพพ์ “เป๋าตัง” โดยสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน 3. ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน 4.ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
(หมายเหตุ ไม่สามารถใช้สิทธิในการเติมเงินหรือเดินทางแบบเหมาจ่ายได้ในขณะนี้)