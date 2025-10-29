xs
ทองปรับแล้ว 17 ครั้ง [+900] รูปพรรณขายออก 61,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.00 น. (29 ต.ค.) มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 17 ครั้ง รวมปรับขึ้นสุทธิ 900 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 60,700 บาท ขายออกบาทละ 60,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 59,487.84 บาท ขายออกบาทละ 61,600 บาท