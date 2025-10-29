"เทพไท" จี้รัฐบาลแจงด่วน ปม "MOUแรร์เอิร์ธ" ชี้รัฐบาลอายุแค่ 4 เดือน ไม่ควรรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ระดับชาติ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เทพไท - คุยการเมือง" ระบุว่า
คำถามถึงรัฐบาล ต่อ MOUแรร์เอิร์ธ
ภายหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปลงนามในปฏิญญาสันติภาพ ระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เป็นสักขีพยาน และร่วมลงนามในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการให้มีการยุติความขัดแย้งเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ประชาชนคนไทยก็ได้รับข่าวจากการแถลงข่าวของประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ว่า ได้มีการเซ็นลงใน MOU เกี่ยวกับการสำรวจแร่หายาก หรือ แรร์เอิร์ธ กับประเทศไทยด้วย
ซึ่งเรื่องนี้คนไทยไม่ได้รับทราบว่า นายอนุทินจะไปลงนามใน MOU ฉบับนี้ด้วย ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกต และมีความสงสัยในความโปร่งใสว่า รัฐบาลได้ใช้วิธีการแบบมัดมือชก ลักไก่ โดยไม่แจ้งรายละเอียดให้กับประชาชนได้รับทราบมาก่อน แม้ว่านายอนุทิน และคนในรัฐบาล จะออกมาชี้แจงอย่างไรก็ตาม แต่ข้อสงสัยของประชาชนคนไทยก็ยังไม่ได้รับการชี้แจง หรือคำตอบที่กระจ่างได้
ในฐานะที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาด้วย เห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากล หรือมีความอึมครึม อยู่ในหลายประเด็น จึงขอตั้งคำถามไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง ได้ตอบคำถามด้วยว่า
1. โครงการนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แนวความคิดการลงนามใน MOU ฉบับนี้ ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของนายอนุทิน
2. เรื่องนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของ ครม. แล้วใช่หรือไม่ เพราะมีรัฐมนตรีบางท่านออกมายืนยันว่า เรื่องนี้ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว และเป็นมติของคณะรัฐมนตรี ถ้าหากผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว มีข้อสงสัยว่า ทำไมโฆษกรัฐบาลจึงไม่แถลงข่าวเรื่องนี้ว่า นายอนุทิน ไปมาเลเซียเพื่อลงนามในปฏิญญาสันติภาพ และลงนาม MOU เกี่ยวกับแร่หายาก หรือ แรร์เอิร์ธ ด้วย
3. กระบวนการที่ทำ MOU มีความโปร่งใสหรือไม่ และมีรายละเอียดใน MOU เป็นอย่างไร สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดให้กับประชาชนได้รับทราบได้หรือไม่
4. เมื่อMOUเกี่ยวกับแร่หายาก หรือ แรร์เอิร์ธ กำลังเป็นข้อพิพาทกันระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีน มีการแย่งชิงมีการกีดกันเกี่ยวกับวัตถุดิบของแร่หายาก แรร์เอิร์ธ ประเทศไทยโดยรัฐบาลไทยจะจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และไทยกับประเทศจีนอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ ที่มีต่อประเทศไทย
5. รัฐบาลได้เตรียมการรับมือ ถ้าหากความร่วมมือในการสำรวจแร่หายาก หรือ แรร์เอิร์ธ เกิดขึ้น ได้เตรียมการศึกษาแผนงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลที่จะตามมาอย่างไรบ้าง และรัฐบาลจะต้องรับฟังความเห็นจากประชาชน และได้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง
ในเบื้องต้นก็อยากจะตั้งคำถามมายังรัฐบาล เพื่อให้ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก และเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นทรัพยากรของชาติ ไม่ใช่ของรัฐบาล หรือของใครคนใดคนหนึ่ง
จึงฝากไปยังรัฐบาล ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีอายุบริหารประเทศเพียง 4 เดือน เปรียบเสมือนกับรัฐบาลเฉพาะกิจ รัฐบาลรักษาการด้วยซ้ำไป จึงไม่ควรที่จะตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ หรือเรื่องสำคัญเช่นนี้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อผูกมัดได้ แม้ว่าจะเป็นเพียง MOU ก็ตาม แต่จะเป็นข้อผูกมัด หรือเงื่อนไขสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
