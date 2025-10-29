xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +0.03 จุด มูลค่าซื้อขาย 18,910.60 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03 จุด ที่ระดับ 1,314.31 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 18,910.60 ล้านบาท