ทำเนียบฯ ประดับพระฉายาลักษณ์ "พระพันปีหลวง" เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวารพรุ่งนี้

บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้งชุดลำโพง บริเวณด้านข้างของสนามหญ้าหน้าตึกไทย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนธงชาติไทยบริเวณรั้วด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสีซีดจากการใช้งาน
ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (30 ต.ค.) เวลา 07.00 น. ทำเนียบรัฐบาลจะมีพิธีทำบุญครบสัตมวาร (7 วัน) พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะรัฐมนตรีร่วมตักบาตร