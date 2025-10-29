นายกฯ เชิญชวนใช้สิทธิ์ "คนละครึ่งพลัส" แย้ม! หารือ "เอกนิติ" ลุยเฟส 2

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเริ่มโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นวันแรก ว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับประชาชนที่จะได้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัสจากวันนี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้เงิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยให้คนไทยทั้งประเทศมีโอกาสสร้างรายได้
เมื่อถามว่า ยังมีคนที่ตกหล่นมีโอกาสจะได้รับโครงการในเฟส 2 อีกหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนได้มีการหารือกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ตนได้นำข้อมูลต่างๆ แจ้งกับกับนายเอกนิติ และดูจากโซเชียลมีเดียและในกลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ ใช้แอปพลิเคชันไม่ค่อยเป็น มีเครื่องมือสื่อสารที่เก่า ลงทะเบียนไม่ได้ แล้วได้ไปแสดงความจำนงจะใช้โครงการคนละครึ่งพลัส เราก็ต้องดูแลเขาให้ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามหลักความยั่งยืนอยู่แล้ว
ส่วนวิธีการตรวจสอบการทุจริตในโครงการ เช่น มีประชาชนนำไปแลกเงินสด นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องโปรโมตเยอะๆ ว่าทำไปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไร ทำแบบนั้นก็ผิดกฎหมายด้วย และทำให้ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะมาช่วยเหลือในครั้งต่อไป แทนที่จะออกคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ออกมา หากมีเรื่องนี้มาก็ต้องไปนั่งสืบสวนสอบสวน ไม่ได้ออกโครงการมาสักที ถือว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ เราอย่าไปเอาเปรียบ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ ก็ควรจะใช้ได้เต็มที่