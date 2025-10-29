xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดพุ่ง! [+900] รูปพรรณขายออก 61,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองเปิดพุ่งขึ้น 900 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 60,700 บาท ขายออกบาทละ 60,800 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 59,487.84 บาท ขายออกบาทละ 61,600 บาท