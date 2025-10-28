พาณิชย์คุมเข้มราคาชุดดำกันฉวยโอกาสขึ้นราคา-กันตุนสินค้า

นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านค้าปลีกจำหน่ายชุดและเสื้อผ้าสีดำย่านท่าน้ำนนท์ สืบเนื่องจากประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งผลให้ความต้องการจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในออกติดตามสถานการณ์ด้านราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้า พร้อมกำชับให้ดูแลให้มีสินค้าเพียงพอและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม โดยพบว่าสินค้าเสื้อผ้าสีดำมีการแข่งขันด้านราคาสูง มีตั้งแต่ราคาหลักสิบ ไปจนถึงหลักร้อย ราคาโดยรวมยังอยู่ในระดับปกติ สินค้ามีเพียงพอ และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน
นายวิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา กรมการค้าภายในได้พูดคุยกับโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่และเช็คสตอกกับห้างค้าส่งค้าปลีก ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ยอมรับว่าช่วงแรกอาจจะมีความขลุกขลักเล็กน้อย เนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมตัว แต่ตอนนี้สถานการณ์ของโรงงานผู้ผลิตมีความพร้อมแล้ว ในส่วนห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งมีสตอกของสินค้าอยู่แล้วก็พร้อมจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทันที และยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ระดมสายตรวจลงพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งค้าส่งขนาดใหญ่ ได้แก่ ประตูน้ำ โบ๊เบ๊ สำเพ็ง พาหุรัด มีการจำหน่ายในราคาปกติ
นอกจากนี้ ยังเผยว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 2 เรื่อง โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาส่ง–ราคาปลีกที่แตกต่างตามจำนวนที่ซื้อ ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามปกติของระบบการค้า อีกกรณีเป็นเรื่องราคาของผ้าที่ซื้อจำนวนมากกับซื้อจำนวนน้อย ซึ่งราคาจะต่างกันตามคุณภาพและต้นทุน ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงราคาจำหน่ายทุกประเภทให้โปร่งใส หากผู้ประกอบการไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสูงเกินสมควรเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 25 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ดี หากประชาชนซื้อสินค้าแล้วไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงปก หรือพบเห็นการเอาเปรียบด้านราคา สามารถแจ้งสายด่วน 1569 ของกรมการค้าภายในได้ทันที