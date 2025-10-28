โฆษก รบ.เตือน! อย่าหลงเชื่อคลิปโซเชียลชวนสมัครรับเงินหมื่น

นายสิริพงศ์ อังสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ กรณีมีการเผยแพร่คลิปทางโซเซียล เชิญชวนให้ประชาชนสมัครลงทะเบียนรับเงินโครงการดิจิทัล 10,000 บาท โดยยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้ดำเนินโครงการดิจิทัล 10,000 บาท และไม่มีนโยบายให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ ขอประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ หลอกลวงประชาชนทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนตัว และสูญเสียเงิน
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลดำเนินโครงการ "คนละครึ่งพลัส" เท่านั้น ซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เฟสแรก ครบ 20 ล้านคนแล้ว โดยจะเริ่มให้ผู้ได้รับสิทธิเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (29 ต.ค.) เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิรัฐบาลจะเปิดเฟส 2 ในลำดับต่อไป โดยคาดว่าจะดำเนินการประมาณช่วงมกราคม 2569
นายสิริพงศ์ ย้ำว่า รัฐบาลห่วงใยประชาชน ในช่วงเวลานี้ กระแสโครงการคนละครึ่งพลัส ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสทำคลิปแอบอ้างหลอกลวงให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการดิจิทัล แจกเงิน 10,000 บาท โดยแนบลิงค์ให้ประชาชนกดลงทะเบียน ขอประชาชน ตั้งสติ อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม ยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายดำเนินโครงการดิจิทัลแจกเงินหมื่นอย่างแน่นอน