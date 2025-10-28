ประกาศกรมอุตุฯ ฉ.3 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 29 ต.ค.- 2 พ.ย.68

เมื่อเวลา 17.00 น. (28 ต.ค. 68) กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 (310/2568) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568) ในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน จะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบน ตามลำดับ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน ลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน ประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือ
ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่
ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
