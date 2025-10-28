คปท.ยุติชุมนุมข้างทำเนียบฯ คืนพื้นที่ช่วงไว้อาลัย แต่ไม่หยุดตรวจสอบ

นายพิชิต ไชยมงคล แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูประเทศไทย (คปท.) แถลงข่าวยุติการชุมนุมข้างสะพานชมัยมรุเชฐ ที่ยาวนานมากว่า 270 วัน หลังจากที่กลุ่ม คปท. ได้ชุมนุมเพื่อติดตามการทำงานของรัฐบาล และเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ ตลอดจนผดุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรม และปรับเปลี่ยนมาตรวจสอบการทำงานนโยบายของหลายรัฐบาล เช่น การตรวจสอบเรื่องของกาสิโน และการปกป้องอธิปไตย จนก่อเกิดเป็นคณะร่วมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย ซึ่งมีการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไป 3 ครั้ง แต่ตอนนี้ทุกคนทราบดีว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศขณะนี้ เป็นที่เสียใจของคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงสถานการณ์พื้นที่ชายแดน ก็เป็นสิ่งที่เฝ้าติดตาม ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาพูดคุยหารือ ก็ได้ข้อสรุปว่า คปท. จะยุติการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ นับจากวันนี้เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน มีข้อเสนอที่ทางกลุ่มได้เคยยื่นให้กับรัฐบาลได้ดำเนินการ 3-4 เรื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เช่น การไม่เอากาสิโนและพนันออนไลน์ ที่ทางกลุ่มคัดค้านมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะมาตรา 112 รวมถึงเรื่องของ MOU 43-44 ที่ทางกลุ่มเห็นด้วยให้ยกเลิก เนื่องจากไม่ไว้ใจกัมพูชา และต้องฝากรัฐบาลอย่าไว้ใจกัมพูชามากกว่านี้ โดย คปท. จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไป
ขณะเดียวกัน ยังมีเรื่อง พ.ร.บ.ศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน ที่ควรจะยกเลิกทันที เพราะคล้ายกับการตั้งกองทุนหรือธนาคารที่ฟอกเงิน เหมือนในกัมพูชา จึงกังวลว่าจะมีความเชื่อมโยงกับกาสิโน ซึ่งเรื่องนี้ ทางกลุ่มเคยยื่นเรื่องกับรัฐบาลไปแล้ว รวมไปถึงการเช่าที่ดิน 99 ปี ที่จะทำให้ขอคืนจากต่างชาติได้ยาก ดังนั้นจะต้องขอฝากรัฐบาลด้วย
ส่วนเรื่องชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้ตัดสินไปแล้ว ดังนั้นรัฐบาลก็ต้องไปดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายพิชิต ย้ำว่า แม้ คปท. จะยุติการชุมนุม และคืนพื้นที่ให้กับกรุงเทพมหานคร แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็ยังไม่ไว้วางใจ และจะติดตามตรวจสอบเพื่อเคลื่อนไหวต่อไป ขอฝากการบ้านให้รัฐบาลด้วย หลังจากนี้ ทั้งนี้ จะมีการรื้อถอนและทำความสะอาดพื้นที่ภายใน 2-3 วัน
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณแกนนำ คปท. และมวลชน ที่ได้คืนพื้นที่ดังกล่าวบริเวณข้างสะพานชมัยมรุเชฐ ซึ่งตนได้มีการหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีดำริมาให้ประสานกับผู้ชุมนุมว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ คนไทยทุกคนมีความเสียใจจากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน และมีพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีอยากให้เส้นทางที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จผ่าน มีความปลอดภัย เพื่อจะได้มีประชาชนมาคอยรับเสด็จ ส่วนข้อเรียกร้องทั้งหมดที่ทาง คปท. เสนอมานั้น เป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้รับไปปฏิบัติอยู่แล้ว
ขณะที่นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้กดดันให้ คปท. ยกเลิกการชุมนุม แต่เป็นการหารือร่วมกัน เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถือว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศที่ประชาชนทุกคนจะร่วมใจเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความอาลัย ดังนั้นการยุติการชุมนุมในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการกดดันจากรัฐบาล และตลอดระยะเวลาการเคลื่อนไหวของ คปท. ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประชาชนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการออกมาเคลื่อนไหว